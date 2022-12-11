Tartışıp, karnından bıçakladı; bekçilerce yakalandı



Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA) BURSA'da, tartıştığı Selami K.'yı karnından bıçaklayan Beytullah H. (23), olay yerine yakın bölgede devriye gezen mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı. Karın bölgesinde 3 bıçak darbesi olduğu belirlenen Selami K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay 00.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Selami K. ile Beytullah H. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine cebindeki bıçağı çıkaran Beytullah H., Selami K.'yı karnından bıçakladı. Selami K., kanlar içinde yerde kalırken, olay yerinden kaçmaya çalışan Beytullah H., tartışma seslerini duyup olay yerine gelen mahalle bekçileri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selami K.'ya müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesinde 3 bıçak darbesi olduğu belirlenen Selami K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Beytullah H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-12-11 02:20:05



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