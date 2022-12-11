Lodos sebebiyle kırılan ağaç, otomobilin üzerine devrildi

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da, gece saatlerinde etkisini artıran lodos sebebiyle gövdesinden kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kırılan ağacın altında kalan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bursa Valiliği, lodos sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Bursa'da, gece saatlerinde etkili olan lodos, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada saatteki hızı 50 ila 100 kilometre arasında değişen lodos, kent genelinde etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi üzerindeki bir ağaç kırılıp, park halindeki 16 YV 960 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kırılan ağacı keserek aracın üzerinden kaldırdı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bursa Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-12-11 06:18:50



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