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Bursa´da yolunu kaybeden çoban, Kütahya´da bulundu

DHA

Bursa´da yolunu kaybeden çoban, Kütahya´da bulundu


Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Harmancık ilçesinde dün akşam kaybolan çoban Ali Turna (69), bugün sabah saatlerinde yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Kütahya´nın Tavşanlı ilçesinde bulundu. Karanlıkta yolunu kaybedince, kendi imkanlarıyla bir mahalleye sığınan Turna, jandarma ve arama kurtarma ekiplerince, Kütahya´dan alınarak Bursa´ya getirildi.
Harmancık ilçesinde hayvancılık yapan A.E. (34) isimli kadın, yanında çoban olarak çalışan Ali Turna´dan dün saat 18.00´den itibaren haber alamadığını söyleyerek, Bursa İl Jandarma Komutanlığı´na ihbarda bulundu. Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD ve ANDA ekipleri, Turna için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları gece saatlerinde de sürerken, Tavşanlı'ya bağlı Balıköy Beldesi Dümrek Ulu Mahallesi Muhtarı Mehmet Artun, çobanın köyün yakınlarında bulunduğunu yetkililere bildirdi.
Gece karanlıkta yolunu kaybeden çobanın, yürüyerek yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Tavşanlı ilçesindeki mahalleye ulaştığı öğrenildi. Ekipler Ali Turna´yı sığındığı mahalleden alarak, Bursa´ya getirdi. Tedbir amaçlı Harmancık Devlet Hastanesine sevk edilen Turna´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Harmancık Aydın AKALIN
2022-12-11 15:49:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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