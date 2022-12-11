Durdurulan araçta 700 kilo kaçak sakatat ele geçirildi, sürücü gözaltında

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde, yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 700 kilo kaçak sakatat ele geçirildi. Sürücü Sadettin A. (45) jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, sakatatlar imha edildi.

İnegöl-Tahtaköprü yolu üzeri kırsal Hamamlı Mahallesi mevkiinde yol uygulaması yapan İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, şüphelendikleri 34 KA 1463 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, sevk raporu olmayan kaçak sakatat ele geçirdi. Araç sürücüsü Sadettin A. gözaltına alınırken, 700 kilo kaçak sakatatın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden alınıp, Bursa'nın Yıldırım ilçesine getirildiği öğrenildi. Sakatatlar, İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gömülerek imha edildi.

Hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu´na muhalefet suçundan işlem yapılan sürücü Sadettin A., adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-11 16:12:43



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