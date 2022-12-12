Hayvanlara şiddeti temsili kürek yakarak protesto ettiler



Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, hayvanseverlerden oluşan 300 kişilik grup, hayvanlara yönelik şiddeti protesto için kartondan yapılmış temsili küreği yaktı. Grup üyelerinden avukat Ülker Şahverdi, "Kürek yakmamızın amacı bütün şiddetleri içeriyor. Hepsine karşı olduğumuzu duyurmak istedik" dedi.

Bursa'da, hayvanseverlerden oluşan 300 kişilik grup, Nilüfer ilçesi Üç Fidan Parkı'nda toplanıp, hayvanlara uygulanan şiddeti protesto etti. Grup adına açıklama yapan Bahar Ergün, hayvanlara yönelik şiddetin Türk milletine yakışmadığını ifade ederek, "Bir süredir, farklı toplumların, doğru olmayan uygulamalarına özenildiği, kadim coğrafyamızın bizlere mirası olan hayvanlarla bir arada yaşama kültüründen uzaklaştırıldığını, sokaklarda yaşayan ve yüzyıllardır insanlarla yaşayarak evcilleşmiş olan hayvanlara karşı düşmanca tavır sergilemenin, 'bir vatandaşlık vazifesi' gibi lanse edilmeye çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Gerek inancımızla, gerek örf ve adetlerimizle, gerekse de Türk insanının merhamet ve vicdan duygularıyla bağdaşmayan ve giderek artan sokak hayvanlarına yönelik şiddet, işkence ve kötü muamele eylemlerini endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRK ADALETİ HESABINI SORACAKTIR'

Konya Büyükşehir Belediyesi Barınağı'nda, görevlinin köpeğe kürekle uyguladığı şiddet görüntülerinin, toplumun her kesiminin vicdanında infiale sebep oduğunu belirten Ergün, "Vicdan denen en asil duygudan mahrum, insana benzer yaratıkların bu vahşeti, tüm sevgi dolu yüreklerde yangına sebep olmuştur. Suçu sadece, gerçek sahibi olduğu dünyaya gelmek olan masum can dostumuzun son bakışları hepimizin zihnine kazınmıştır. Bu insanlık suçunu işleyenlerle aynı türde olmak hepimizi utandırıyor. Bilinsin ki yüce Türk adaleti, masum canlara bu zulümleri yapanlardan hesabı soracaktır" dedi.

'KANUNLARI ÖNCELİKLE BARINAKLAR UYGULAMALI'

Hayvanseverler olarak, hayvanlara yapılan şiddetin engellenmemesi nedeniyle bir araya geldiklerini söyleyen avukat Ülker Şahverdi ise şöyle konuştu:

"Son olarak, Konya katliamı sadece medyaya yansıyan bir bölümdü. Onun dışında hayvanlara çok farklı şekilde işkenceler uygulanmakta. Bunun da önünü almak için, bu yüzden eylem yapma gereği duyduk. Zaten burada toplanmamızın en büyük amacı hayvanlara karşı yapılan şiddet. Barınakların bu konuda hassas davranmalarını, kanunları öncelikle uygulamaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Konya katliamına atfen kürek yaktık ama sadece Konya katliamı değil. Kürek yakmamızın amacı, bütün şiddetleri içeriyor. Hepsine karşı olduğumuzu bu şekilde duyurmak istedik." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-12-12 12:00:45



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