Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan TIR´ın devrilmesi sonucu sürücü Erhan Y. (43) yaralandı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Turanköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl´den Bursa'ya seyir halinde olan Erhan Y. yönetimindeki 16 ZC 343 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü Erhan Y. yaralanırken, kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Devrilen TIR yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çekici ile yoldan kaldırılırken, karayolu da trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Yavuz YILMAZ
2022-12-12 18:31:09
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