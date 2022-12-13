Savcıdan tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes için müebbet hapis talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savcıdan tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes için müebbet hapis talebi

DHA

Savcıdan tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes için müebbet hapis talebi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu isteyen Erkan Aysu'yu (31) öldüren tutuksuz sanık Enes Kör'ün (21) yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanığın tutuklanmasını ve 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise savcının tutuklama talebini reddedip, duruşmayı erteledi.
Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aysu, iddiaya göre, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör'ün çalıştığı süpermarkete giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayı göstererek, cep telefonunu istedi. Aysu, kendisine olumsuz cevap veren Kör'e "Seni burada öldürürüm. Kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı. Bu sırada cebindeki bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Kör, daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Aysu'nun bulunduğu yere gitti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi, Enes Kör ise işe gitti. Birçok suçtan kaydının bulunduğu belirtilen Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Enes Kör hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kör'ün ailesi, avukat aracılığıyla tutukluluğa itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; olaya evinin penceresinden şahit olan komşu Güzide A.'nın, "Olayın yaşandığı sokakta oturuyorum. Sabah namazımı kıldıktan sonra dışarıdan bir yüksek, bir de alçak ses geldiğini duydum. Alçak ses, 'İmdat' diyordu. Bağrışmalar üzerine birinci kat penceresini açtım. Tanımadığım bir şahıs, Enes'i komşu bahçe duvarına yaslamıştı. Bir eliyle Enes'in boynunu, diğer eliyle de karnını bastırıyordu. Bu arada Enes, sağ elindeki telefonu havaya kaldırmış şekilde kendini savunmaya çalışıyordu. Telefonu alıp, polisi aramak için içeriye girdim. Sonra tekrar cama döndüğümde Enes'in 'Aman Allah'ım' dediğini duydum. Elleri havadaydı. Diğer şahıs, duvara yaslanmış kanlar içinde yerde yatıyordu. Elinde tornavida vardı. Enes de titriyordu. Komşum da Enes aşağıya doğru giderken; şahsın arkasından 'Kardeş, bir dakika baksana' diye seslendiğini duymuş" şeklindeki ifadesi yer aldı.
ENES 37 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ
Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, tanık ifadesinin yanı sıra olay sırasında Erkan Aysu'nun elindeki tornavida ile üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ve çakmak gazını da dikkate alarak, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurup, 37 gün cezaevinde kalan Enes Kör'ün tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Savcı ile Erkan Aysu ailesinin avukatı, karara itiraz etti, dosya Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen heyet de 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşünü bildirip, her iki itirazı da reddetti.
'KORKUTMAK İÇİN BACAĞINA HAMLE YAPTIM'
Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmaya; Samsun'dan SEGBİS aracılığı ile katılıp, savunma yapan tutuksuz sanık Enes Kör, "Olay sabahı işe gitmek için evden çıktım. Cep telefonuma baktığım sırada birisi, 'Pişt, buraya gel' diyerek bağırdı. Daha sonra elindeki tornavida ile yanıma gelip, 'Cep telefonunu ver' dedi. Kendisine, 'Bana lazım' deyince, boğazımı sıkıp, tornavidayı karnıma dayadı. Korktum, canım yandı. Ben de yanımda taşıdığım bıçakla kendimi korumak ve onu korkutmak için bacağına hamle yaptım. Yaralanınca yere düştü, üzüldüm. Eve gidip, ağabeyime haber verdim. 'İlgilenin' dedim, geç kaldığım için işe gittim. Bu kişinin öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip, beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm" diyerek daha önceki ifadesini tekrar etti.
AVUKATTAN 'KURGU OLABİLİR' SAVUNMASI
Öldürülen Erkan Aysu'nun ailesinin avukatı ise Enes Kör'ün suçu kasıtlı olarak işlediği yönünde kanaat oluşturduğunu, görüntülerden sanığın soğukkanlı davrandığını ve işlediği suçun sonuçlarını bilebilecek konumda olduğunu söyledi. Avukat ayrıca Erkan Aysu'nun elindeki tornavidanın Enes Kör ya da ağabeyi tarafından konulup, kurgu olabileceğini belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
MÜTAALA VEREN SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ
3'üncü duruşmada mütalaasını veren savcı, olay tarihinde ölen Erkan Aysu ile Enes Kör'ün karşılaşıp, sokak içerisine geçtiklerini, burada sanığın maktulü bıçakla hayati bölgelerinden birden fazla darbeyle yaraladığını ve maktulün bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Toplanan deliller ışığında savcı, tutuksuz yargılanan Enes Kör'ün tutuklanmasını ve 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Enes Kör ile avukatı mütalaaya karşı ek süre istedi. Mahkeme heyeti ise savcının tutuklama talebini reddedip, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-12-13 10:26:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'daki sergi, Tokat'ın geçmişine farklı tekniklerdeki 59 tabloyla ışık tutuyor
YEREL HABERLER Bursa'daki sergi, Tokat'ın geçmişine farklı ...
(Görüntülü) KALBİNDEN BIÇAKLANAN EMRE, HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KALBİNDEN BIÇAKLANAN EMRE, HAYATINI ...
KALBİNDEN BIÇAKLANAN EMRE, HAYATINI KAYBETTİ 
YEREL HABERLER KALBİNDEN BIÇAKLANAN EMRE, HAYATINI KAYBETTİ 
(Görüntülü) KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ...
(Görüntülü) TACİZ ŞÜPHELİSİNİN DARBEDİLME ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) TACİZ ŞÜPHELİSİNİN DARBEDİLME ANI ...
Bursa'da trafik kazasında ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da trafik kazasında ikiye bölünen otomobilin ...
TACİZ ŞÜPHELİSİNİN DARBEDİLME ANI KAMERADA
YEREL HABERLER TACİZ ŞÜPHELİSİNİN DARBEDİLME ANI KAMERADA
Taciz şüphelisinin darp edilme anı kamerada
YEREL HABERLER Taciz şüphelisinin darp edilme anı kamerada
(Görüntülü) SAHTE PLAKAYLA YOLCULUK YAPARKEN POLİSE YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAHTE PLAKAYLA YOLCULUK YAPARKEN POLİSE ...
SAHTE PLAKAYLA YOLCULUK YAPARKEN POLİSE YAKALANDI
YEREL HABERLER SAHTE PLAKAYLA YOLCULUK YAPARKEN POLİSE YAKALANDI
(Görüntülü) KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ...
KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI ...
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını ...
Bursa'da kavga sırasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da kavga sırasında 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Bursa'da yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da yolda yürüyen kadına cinsel tacizde ...
Sahte plakayla yolculuk yaparken polise yakalandı
YEREL HABERLER Sahte plakayla yolculuk yaparken polise yakalandı
(Görüntülü) BURSA&#039;DA DEVRİLEN TIR&#039;IN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA DEVRİLEN TIR'IN ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bursa Uludağ Üniversitesinde "Milli Teknoloji Hamlesi Paneli" düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesinde "Milli Teknoloji Hamlesi ...
Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa´da devrilen TIR´ın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa´da devrilen TIR´ın sürücüsü yaralandı
(Görüntülü) TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI MİNNİHANOV TÜRK YATIRIMCILARIN GÜVENDE HİSSETMESİNE ÖNEM VERİYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI MİNNİHANOV TÜRK ...
OİB'den otomotiv girişimcilerine 1 milyon lira ödül
YEREL HABERLER OİB'den otomotiv girişimcilerine 1 milyon lira ödül
Osmangazi'de üç metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Osmangazi'de üç metruk bina yıkıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.