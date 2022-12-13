Takla atıp, tarlaya devrilen otomobildeki çift, yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde takla atıp yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Akbaba (68) ile yanındaki Suriye uyruklu eşi Thanaa Akbaba (69) yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi´nde meydana geldi. Ortaköy´den İnegöl'e giden Mehmet Akbaba´nın virajda kontrolünü yitirdiği 16 LJ 236 plakalı otomobil, takla atarak tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Akbaba ile yanındaki eşi Thanaa Akbaba yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akbaba çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-13 12:33:20
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