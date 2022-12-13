Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Sefer Mamedoğlu (27) yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Sefer Mamedoğlu yönetimindeki 16 AUJ 815 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan İrfan Tavuz'un (50) kullandığı 16 Y 6416 plakalı kamyonete çarptı. Kazada yaralanan sürücü Mamedoğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mamedoğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-13 14:21:21
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