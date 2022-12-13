Depoda 1 milyon 100 bin TL değerinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, 1 milyon 100 bin TL değerinde, ikiz bandrollü 3 milyon 40 bin adet makaron, 75 bin adet kaçak sigara ile 275 kilogram tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E.U. isimli şüphelinin kent merkezinde ve çevre ilçelere kaçak tütün ve sigara satışı yaptığını tespit etti. Fiziki ve teknik takip başlatan ekipler, bir hafta boyunca adım adım izledikleri şüphelinin Kestel ilçesinde bulunan bir depoya sık sık gittiğini belirledi.

Şüphelinin depoya geldiği bilgisi üzerine operasyona başlatan ekipler, M.E.U. ile ortak hareket ettiği belirlenen T.Ç.´yi kaçak tütün deposuna girerken yakalayarak, gözaltına aldı. Depoda ve şüphelilerin aracında yapılan aramada piyasa değeri toplam 1 milyon 100 bin TL olan ikiz bandrollü 3 milyon 40 bin adet makaron, üzerinde bandrol bulunmayan 75 bin adet tütün basılmış sigara, 275 kilogram kıyılmış tütün, yabancı menşeli 80 kilogram nargile kömürü, 48 paket sigara kağıdı ve yeniden kullanılmak üzere sökülmüş 4 bin adet yasa dışı bandrol ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.U. ile T.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı Seymen

2022-12-13 15:37:48



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