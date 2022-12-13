Bursa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı- sopalı 'park yeri' kavgası kamerada

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Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, park yeri nedeniyle çıkan kavgada Orhan Bayram (55) tabancayla vurularak, Adem Akbulut (62) ise sopayla darbedilip yaralandı. Şüpheliler kaçarken, kavga anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Bayram ile Adem Akbulut, evlerinin önüne araç park eden kimliği belirsiz kişiler ile tartıştı. Olay yerinden ayrılan şüpheliler, kısa süre sonra ellerinde sopalarla döndü. Kavgaya dönüşen olayda Orhan Bayram, bacağından tabancayla vurularak, Adem Akbulut da sopayla darbedilmesi sonucu yaralandı. Şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan Bayram ile Akbulut, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin, ellerindeki sopalarla sokağa gelerek Orhan Bayram ve Adem Akbulut´a saldırdığı, onların da sopalarla karşılık verdiği görülüyor. Grup, yere düşen Bayram ve Akbulut´a sopa ve tekme ile vurmaya devam ederken, şüphelilerden birinin, elindeki tabancayla kaçtığı anlar görüntülerde yer alıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-12-13 17:07:33



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