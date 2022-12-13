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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

DHA

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Recai Ayaz (56) yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Ankara Caddesi´nde meydana geldi. Recai Ayaz yönetimindeki 16 YK 637 plakalı motosiklete, Kalender Caddesi´nden yola çıkan Şükrü Koyuncu´nun (40) kullandığı 16 NF 833 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Ayaz, yaralandı. Yaralı, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-13 23:10:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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