Cargill, süt ürünleri pilot tesisini Bursa´da devreye aldı

BURSA, (DHA) Cargill, endüstriyel ölçekteki üretimin küçük miktarlarda yapılmasına imkan tanıyan son teknoloji ekipmanları ile geniş kapsamlı bir süt ürünleri pilot tesisini, Bursa Orhangazi´de devreye aldı. INFUSE Uygulama Merkezi gıda üreticilerinin inovasyon sahası olarak çalışıyor, ithal bağımlılığı yüksek ürünler Türkiye´de geliştirilerek yerli üretime destek sunuluyor.Cargill Gıda META Gıda Bileşenleri Ürün Yönetimi ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cem Beysel, "Yerli tüketim kadar yerli üretim de son derece önemli. Bazı ürünlerin üretilebilmesi için ham madde yurt dışından gelmek zorunda. Bizim buradaki temel stratejimiz yerli üretime katkıda bulunmak. İthal bağımlılığı yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve pazara sunulmasına katkı sağlarken, yaratılan katma değer de ülkemizde kalıyor" dedi.Beysel, INFUSE Uygulama Merkezi´nin özellikle kıvam verici ürün gruplarını deneme amaçlı pilot bir tesis olduğunu vurguladı. Beysel, "Her türlü sütlü mamul üretim tesisini birebir simüle edebilen tesisimizde, sütlü içeceklerden tatlı ve bitkisel krem şanti, yoğurttan peynire kadar tüm süt gruplarında çalışıyoruz. Süt ürünleri tesisinin küçük ölçekli bir modeli diyebiliriz. Üreticilerin ekipman ve üretim süreçlerini taklit ederek birlikte reçete geliştiriyoruz. Özellikle, pazarda büyük bir potansiyele sahip peynir, labne ve krema ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesine odaklanıyoruz. En üst düzey teknolojiye sahip merkezimizde ürünü birlikte geliştirirken hizmet de sunuyoruz. Kısacası bir yol arkadaşlığı yapıyoruz" diye konuştu."ÜRETİM KESİNTİYE UĞRAMIYOR, HIZ VE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR"Süt endüstrisinde ürün geliştirme çalışmalarının çok meşakkatli olduğunu vurgulayan Beysel, şöyle devam etti:"Örneğin, saatte 10-20 ton ürün işleme kapasitesine sahip bir üretim hattını durdurup yeni bir ürün denemek hem zaman kaybına yol açıyor hem de oldukça maliyetli. Ayrıca süt çok hızlı bozulan bir ürün, bu nedenle bekletmeden işlenmesi gerekiyor. Yapılan deneme tek seferde başarıya ulaşmayabilir, üretim hattına adaptasyon için denemeleri tekrarlamak gerekebilir. Tüm bu açılardan baktığınızda, inovatif bir ürün geliştirmek neredeyse imkânsızlaşıyor. Biz burada süt ürünlerinin prototiplerini, müşterilerin ihtiyaçlarına en iyi yanıtı verecek ve hedeflerine ulaşmalarına destek olacak şekilde hazırlıyoruz. Böylece reçetelerini, sunduğumuz kapsamlı araştırma ve ürün demene imkanından faydalanarak yurt içinde daha az maliyetle ve daha hızlı üretebiliyorlar."Beysel, Orhangazi´deki tesiste Türkiye´nin yanı sıra Orta Doğu ve Afrika´daki üreticilere de hizmet sağladıklarını belirtti. META olarak anılan bölgede bu kadar kapsamlı hizmet veren başka bir tesis olmadığını söyleyen Beysel, Kasım 2020´den bu yana bölgedeki tüm müşterilerle iletişimde olduklarını ve çalışmalar yaptıklarını belirtti. Beysel, "Bugüne kadar 14 farklı ürün kategorisinde, 600´e yakın prototip çalışması yaptık. 12 ürün geliştirdik, bu ürünlerin üretimine ve satışına başlandı" dedi.Cem Beysel, Türkiye´de faaliyette oldukları 62 yıldır gıdanın sürdürülebilir geleceğinin her daim öncelikleri olduğuna dikkat çekti. Beysel, şunları söyledi:"Türkiye´de yüzde 100 yerli ham madde kullanarak gıda üreticisi müşterilerimiz için tüketici trendleri doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyoruz. Gıdanın yanı sıra biyoendüstri ve hayvan beslemesi alanlarında faaliyet gösteriyor, zengin ürün portföyümüzle hayatın her alanına dokunuyoruz. Amacımız, Cargill olarak 157 yıla yayılan global deneyimimizi, araştırma ve geliştirme alanındaki bilgi birikimimizi sürdürülebilirlik taahhütlerimiz doğrultusunda yerel üretimi de destekleyecek şekilde paylaşmak ve fayda sağlamak" DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa

2022-12-14 11:37:55



