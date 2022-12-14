Darbedilme anı kameraya yansıyan taciz şüphelisi tutuklandı

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, yolda yürürken elle taciz ettiği S.E. (27) adlı kadının yakınlarınca darbedilen ve gözaltına alınan Muhammed E. (29), tutuklandı. Muhammed E.'nin dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.
Olay, pazartesi günü saat 22.00 sıralarında, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed E., iddiaya göre, yolda yürüyen S.E.´yi bir süre takip ettikten sonra elle taciz etti. Durumu fark eden kadının yakınları, şüpheliyi darbetti. Olayı öğrenen çevredekilerin de tepki gösterdiği Muhammed E., yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Muhammed E.'yi kalabalığın arasından güçlükle çıkardı. Hastaneye götürülen Muhammed E., tedavisinin ardından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen Muhammed E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-14 13:02:12
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