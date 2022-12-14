Otomobil, tekel bayisine daldı; iş yeri sahibi yaralı

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, kontrolden çıkıp, elektrikli bisiklete çarptıktan sonra tekel bayisine giren otomobilin çarptığı iş yeri sahibi Onur K. (38), yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde meydana geldi. Ali K. (27) yönetimindeki 46 AEZ 280 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrikli bisiklete çarptı. Otomobil, daha sonra tekel bayisine daldı. Bu sırada içeride oturan iş yeri sahibi Onur K., aracın çarpmasıyla yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Onur K.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Onur K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ali K. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-14 14:49:54
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