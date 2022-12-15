100 metre kovalayıp, tabancanın kabzasıyla yaraladı; o anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bilal E. (30), tartıştığı Melih A.'yı (24) tabancayla 100 metre kovalayıp, başına kabzayla vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Bilal E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Melih A. ise hastaneye götürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Turgutalp Mahallesi, Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Bilal E. ile Melih A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Bilal E. belinden tabanca çıkardı, Melih A. ise koşarak kaçmaya başladı. Bilal E., koşarak kaçan Melih A.'ya doğru 1 el ateş etti. Yaklaşık 100 metre süren kovalamacada Bilal E., yakaladığı Melih A.'nın başına tabancasının kabzasıyla vurdu. Kovalamaca ve darp anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine gelen polis, Bilal E.'yi gözaltına aldı. Melih A. ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-15 00:39:09



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