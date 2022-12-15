Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu

DHA

Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu


Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)KUZEY Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde  yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bursalı şehit Yavuz'un yarın son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. 
Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 5 Aralık'ta yaralanıp, getirildiği Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, acı haberi Twitter hesabından paylaşarak, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan, Bursalı kahraman askerimiz Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" dedi. Üsteğmen Yavuz'un cenazesi, Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez ESRA TÜRKER
2022-12-15 12:33:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da kiracı daireyi boşaltması için "gürültü tacizi" yapan ev sahibinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Bursa'da kiracı daireyi boşaltması için "gürültü ...
(Görüntülü) ULUDAĞ&#039;DA BEKLENEN KAR YAĞMADI, KAYAK MERKEZLERİ SEZONU AÇAMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULUDAĞ'DA BEKLENEN KAR YAĞMADI, ...
Uludağ´da beklenen kar yağmadı, kayak merkezleri sezonu açamadı
YEREL HABERLER Uludağ´da beklenen kar yağmadı, kayak merkezleri ...
(Görüntülü)DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; ...
(Görüntülü)BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞININ BAŞINA İÇKİ ŞİŞESİYLE VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞININ BAŞINA ...
(Görüntülü)100 METRE KOVALAYIP, TABANCANIN KABZASIYLA YARALADI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)100 METRE KOVALAYIP, TABANCANIN KABZASIYLA ...
Bursa'da fabrika duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da fabrika duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi ...
DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; KAZA ANI ...
Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü; kaza anı ...
BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞININ BAŞINA İÇKİ ŞİŞESİYLE VURDU
YEREL HABERLER BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞININ BAŞINA İÇKİ ...
Birlikte alkol aldığı arkadaşının başına içki şişesiyle vurdu
YEREL HABERLER Birlikte alkol aldığı arkadaşının başına içki ...
100 METRE KOVALAYIP, TABANCANIN KABZASIYLA YARALADI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER 100 METRE KOVALAYIP, TABANCANIN KABZASIYLA YARALADI; ...
100 metre kovalayıp, tabancanın kabzasıyla yaraladı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER 100 metre kovalayıp, tabancanın kabzasıyla yaraladı; ...
(Görüntülü) BURSA - &#039;SİGARA KULLANMIYORUM&#039; DEDİ, KARNINDAN BIÇAKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - 'SİGARA KULLANMIYORUM' ...
'Sigara kullanmıyorum' dedi, karnından bıçaklandı
YEREL HABERLER 'Sigara kullanmıyorum' dedi, karnından bıçaklandı
Bursa'da alkollü yakalanan sürücünün aracını almaya gelen kişi de alkollü çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da alkollü yakalanan sürücünün aracını almaya ...
Bursa'da kuyumcuları sahte bilezik satarak dolandıran kadın yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcuları sahte bilezik satarak dolandıran ...
(Görüntülü) OTOMOBİL, TEKEL BAYİSİNE DALDI; İŞ YERİ SAHİBİ YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL, TEKEL BAYİSİNE DALDI; İŞ YERİ ...
BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları başladı
YEREL HABERLER BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları başladı
Otomobil, tekel bayisine daldı; iş yeri sahibi yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, tekel bayisine daldı; iş yeri sahibi yaralı
Harmancık'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Harmancık'tan kısa kısa
Darbedilme anı kameraya yansıyan taciz şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Darbedilme anı kameraya yansıyan taciz şüphelisi ...
(Görüntülü) - TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN ÖZEL OKULLAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) - TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN ÖZEL OKULLAR ...
Cargill, süt ürünleri pilot tesisini Bursa´da devreye aldı
YEREL HABERLER Cargill, süt ürünleri pilot tesisini Bursa´da devreye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.