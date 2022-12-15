Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu (3)



ŞEHİT EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanıp, tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un (27) acı haberi, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Zerrin-Sadık Yavuz çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Yavuz'un kardeşi Efe Yavuz'un (20) da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak için hazırlandığı öğrenildi. Şehidin babası Sadık Yavuz'un ise emekli astsubay olduğu belirtildi.

ŞEHİT KOÇ'UN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞMIŞ

Üsteğmen Tunahan Yavuz'un, bir süre önce Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Abdullah Taha Koç'un görüntüsünü, "Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir" notu ile sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. (DHA)Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-12-15 13:27:59



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