Fabrika duvarına çarpan otomobilde ölen Aysun ile Abdullah, evlilik planı yapıyormuş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrika duvarına çarpan otomobilde ölen Aysun ile Abdullah, evlilik planı yapıyormuş

DHA

Fabrika duvarına çarpan otomobilde ölen Aysun ile Abdullah, evlilik planı yapıyormuş


Hasan BOZBEYOrhan BOZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA'da, fabrika duvarına çarptığı otomobilde yaşamını yitiren Abdullah Cabi (26) ile yanındaki Aysun Turan´ın (23) evlilik planı yaptıkları belirtildi. Aysun Turan'ın babası Ertan Turan'ın da 5 yıl önce trafik kazasında öldüğü ifade edildi.
Kaza, dün gece yarısı sıralarında Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. Göl yönüne giden Abdullah Cabi yönetimindeki 16 AEM 596 plakalı otomobil, önündeki 77 DS 515 plakalı otomobili sollarken sürücüsünün kontrolünden çıkıp fabrika duvarına çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cabi ile yanındaki Aysun Turan'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cabi ve Turan'ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Cabi'nin yakınları fenalık geçirdi.
KAZA KAMERADA
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdullah Cabi'nin kullandığı otomobilin önündeki otomobili solladıktan sonra kontrolden çıkıp fabrikanın, güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübenin önündeki duvara çarparak takla attığı görüldü.
EVLİLİK PLANI YAPIYORLARMIŞ
Bir süredir birlikte olan Abdullah Cabi ile Aysun Turan'ın evlilik planı yaptığı belirtildi. Abdullah Cabi'nin Orhangazi'de demir-çelik üretimi yapan fabrikada işçi olarak çalıştığı ifade edildi.
Cabi, Orhangazi ilçesi Akharem Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ
Babası Ertan Turan'ı 2017 yılında trafik kazasında kaybeden Aysun Turan'ın ise 2 kardeşi ve annesi Cevriye Turan ile Bursa'da, Soğanlı Mahallesi'nde yaşadığı bildirildi. Aysun Turan, Keles ilçesi Issızören Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY-Orhan BOZDEMİR
2022-12-15 15:13:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 yıldır bitkisel hayatta olan Zilan, çocukken en sevdiği dizinin müziğine tepki veriyor
YEREL HABERLER 4 yıldır bitkisel hayatta olan Zilan, çocukken en ...
(Görüntülü) PENÇE-KİLİT OPERASYONU&#039;NDA YARALANAN ÜSTEĞMEN ŞEHİT OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) PENÇE-KİLİT OPERASYONU'NDA YARALANAN ...
Mudanya’da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mudanya’da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu (3)
YEREL HABERLER Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit ...
Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit ...
Türk makine imalatçıları Bursa'da 200'ü aşkın yabancı alıcı ile ikili iş görüşmesi yaptı
YEREL HABERLER Türk makine imalatçıları Bursa'da 200'ü aşkın yabancı ...
Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu
YEREL HABERLER Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit ...
Bursa'da kiracı daireyi boşaltması için "gürültü tacizi" yapan ev sahibinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Bursa'da kiracı daireyi boşaltması için "gürültü ...
(Görüntülü) ULUDAĞ&#039;DA BEKLENEN KAR YAĞMADI, KAYAK MERKEZLERİ SEZONU AÇAMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULUDAĞ'DA BEKLENEN KAR YAĞMADI, ...
Uludağ´da beklenen kar yağmadı, kayak merkezleri sezonu açamadı
YEREL HABERLER Uludağ´da beklenen kar yağmadı, kayak merkezleri ...
(Görüntülü)DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; ...
(Görüntülü)BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞININ BAŞINA İÇKİ ŞİŞESİYLE VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞININ BAŞINA ...
(Görüntülü)100 METRE KOVALAYIP, TABANCANIN KABZASIYLA YARALADI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)100 METRE KOVALAYIP, TABANCANIN KABZASIYLA ...
Bursa'da fabrika duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da fabrika duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi ...
DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA
YEREL HABERLER DUVARA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ; KAZA ANI ...
Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü; kaza anı ...
BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞININ BAŞINA İÇKİ ŞİŞESİYLE VURDU
YEREL HABERLER BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞININ BAŞINA İÇKİ ...
Birlikte alkol aldığı arkadaşının başına içki şişesiyle vurdu
YEREL HABERLER Birlikte alkol aldığı arkadaşının başına içki ...
100 METRE KOVALAYIP, TABANCANIN KABZASIYLA YARALADI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER 100 METRE KOVALAYIP, TABANCANIN KABZASIYLA YARALADI; ...
100 metre kovalayıp, tabancanın kabzasıyla yaraladı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER 100 metre kovalayıp, tabancanın kabzasıyla yaraladı; ...
(Görüntülü) BURSA - &#039;SİGARA KULLANMIYORUM&#039; DEDİ, KARNINDAN BIÇAKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - 'SİGARA KULLANMIYORUM' ...
'Sigara kullanmıyorum' dedi, karnından bıçaklandı
YEREL HABERLER 'Sigara kullanmıyorum' dedi, karnından bıçaklandı
Bursa'da alkollü yakalanan sürücünün aracını almaya gelen kişi de alkollü çıktı
YEREL HABERLER Bursa'da alkollü yakalanan sürücünün aracını almaya ...
Bursa'da kuyumcuları sahte bilezik satarak dolandıran kadın yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcuları sahte bilezik satarak dolandıran ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.