`Yerli Malı Haftası´ etkinliğinde 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA´da, 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde okula getirilen yiyecekleri tüketen 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi´ndeki Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu´nda meydana geldi. 7´nci sınıf öğrencileri, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 8´i bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Okul idaresinin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-12-15 15:51:12



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