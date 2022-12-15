'Sigara kullanmıyorum' deyince bıçaklanan Muhammet, ailesine destek için çalışıyormuş



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'da, kendisinden sigara isteyen kişi tarafından "Sigara kullanmıyorum" deyince bıçaklanan Muhammet A.´nın (17) hastanedeki tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Muhammet´in, ailesine destek olmak için mobilya imalathanesinde çırak olarak çalıştığı, olayın da iş dönüşü gerçekleştiği öğrenildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Özfidanlık Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Muhammet A.'nın yanına, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yaklaşıp, sigara istedi. "Sigara kullanmıyorum" diyerek yoluna devam etmek isteyen Muhammet A.´nın önünü kesen şüpheli, "Yalan söylüyorsun" deyip, karnına bıçak sapladı. Şüpheli kaçarken, kanlar içinde kalan Muhammet A.´nın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet A., karnındaki bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bıçak karnından çıkarıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen Muhammet A.´nın tedavisinin Çocuk Cerrahi Servisi´nde devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Muhammet A.´nın, Mahmudiye Mahallesi´ndeki mobilya imalathanesinde ailesine destek olmak için çırak olarak çalıştığı belirtildi. İş yerinden mesai bitimi çıkan Muhammet A. evine giderken olayın meydana geldiği öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi her yerde arıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-15 16:07:45



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