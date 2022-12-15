Fabrika duvarına çarpan otomobilde ölen Aysun ile Abdullah, evlilik planı yapıyormuş (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, fabrika duvarına çarptığı otomobilde yaşamını yitiren Abdullah Cabi (26), Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Abdullah Cabi'nin ailesi, yakınları ve çalıştığı fabrikadaki mesai arkadaşları katıldı. Baba Emin, anne Tenzile ile kız kardeş Gamze Cabi'nin cenazede güçlükle ayakta durabildiği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY-Orhan BOZDEMİR

2022-12-15 16:23:33



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