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Kafede kendisine baktı, diye silah kabzasıyla başından yaralamış

DHA

Kafede kendisine baktı, diye silah kabzasıyla başından yaralamış


Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'da, Melih A.'yı (24) tabancayla 100 metre takip edip, başına kabzayla vurarak yaralayan Bilal E. (30) tutuklandı. Tarafların birbirlerini tanımadığı, Bilal E.'nin, oturduğu kafede kendisine bakan Melih A. ile tartışarak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde meydana geldi. Bilal E., kendisinden kaçmaya çalışan Melih A.'yı, belinden çıkardığı tabancayla takip etti. Bilal E., kaçan Melih A.'ya doğru tek el ateş etti. Yaklaşık 100 metre süren takipte Bilal E., yakaladığı Melih A.'nın başına silah kabzasıyla vurdu. Takip ve darp anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye gelen polis, Bilal E.'yi gözaltına aldı. Melih A. ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bilal E. ve Melih A.'nın birbirlerini tanımadığı, Bilal E.'nin kafede otururken telefonda tartıştığı kişiye sinirlendiği, bu sırada kendisine bakan Melih A.'ya "Kaç kurtar kendini" dediği, Melih A.'nın ise "Neden kaçacağım?" karşılığını verdiği ve bunun üzerine olayın yaşandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-15 17:23:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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