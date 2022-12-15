Bursa´da 20 günde 82 gözaltı; döner bıçaklarını kemerlerine gizlemişler



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da polisin güvenlik ve huzuru sağlamaya yönelik genel uygulamasında 20 günde gözaltına alınan 82 kişiden, 27´si tutuklandı. Operasyonda, 15 tabanca ile kemer içerisine gizlenmiş 4 döner bıçağı, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. ile aynı suçtan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 82 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. 20 günlük çalışmanın ardından şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

PANTOLON KEMERİNDE DÖNER BIÇAĞI

Baskınlarda pantolon kemerlerinin içine gizlenmiş halde 4 döner bıçağı, 15 ruhsatsız tabanca, 150 gram uyuşturucu madde, 30 şişe kaçak içki, 13 çalıntı motosiklet, klozet, kalorifer petekleri ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. 82 şüpheli, işlemleri sonrası çeşitli zamanlarda adliyeye sevk edildi. G.Ö. ile H.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 44'ü ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı Seymen

2022-12-15 17:53:04



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