Elini bıçkı makinesine kaptıran işçinin 3 parmağı koptu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya atölyesinde elini bıçkı makinesine kaptıran Sinan Ö.'nün (40) 3 parmağı koptu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1'inci Akasya Sokak'ta meydana geldi. Çalıştığı mobilya atölyesinde bıçkıda ahşap kesimi yapan Sinan Ö., sol elini makineye kaptırdı. Sinan Ö.´nün 3 parmağı koptu. Çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Ö., buradan da kopan parmaklarının dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-16 14:02:53



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