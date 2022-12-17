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Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 8 yaralı

DHA

Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 8 yaralı


Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde zeytin bahçesinde çalışacak işçilerini taşıyan ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüse TIR çarptı. Kazada, 2´si çocuk, 8 işçi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Orhangaziİznik kara yolunda meydana geldi. İznik yönüne giden zeytin bahçesinde çalışacak işçileri taşıyan 21 SZ 524 plakalı minibüsün sürücüsü C.K. (19), Üreğil Kavşağı yakınlarında ana yoldan tarlaya dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Ali İhsan P. (59) yönetimindeki 54 KU 659 plakalı TIR, minibüse arkadan çarptı. Kazada zeytinliğe savrulan minibüsün sürücüsü C.K., Fatma Karaboğa (18), İsa Karaboğa (41), Bahriye Kalender (64), Sadettin Kızmaz (70), Hanife Bakır (70), Halil İbrahim Karaboğa (16) ve Yusuf Karaboğa (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Karaboğa ve Bahriye Kalender´in durumunun ağır olduğu bildirildi.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ
Yapılan araştırmada, minibüs sürücüsü C.K.´nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Ali İhsan P. ifadesinde, minibüsün sürücüsünün aniden tarlaya dönüş yapmak istediğini, frene basmasına rağmen kazaya engel olamadığını söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Osmangazi Hasan BOZBEy
2022-12-17 10:53:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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