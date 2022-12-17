Pevrul Kavlak: Artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam



Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)TÜRK Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, TÜİK tarafından açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Sizin o rakamlarınıza hiç kimse inanmıyor. Biz hiç inanmıyoruz. İşte 2023 sözleşmesi geliyor. Ben artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam. O rakamlarla pazarlık yapmam" dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa 1 No'lu Şube 4'üncü Olağan Genel Kurulu´na katılmak üzere kente geldi. Genel Kurul'a, sendika yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda üye ve işçi katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Pevrul Kavlak, her zaman işçinin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini vurguladı. İşçi sınıfının bedel ödeyen kesim olduğunu dile getiren Kavlak, "İhracat rekorları kırarak, bütün zorluklara katlanarak, fedakarlığın en büyüğünü yaparak, hatta canımız pahasına ölümüne çalışarak, bu ekonomi için, daha da önemlisi, bu ülke için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Ancak değerli arkadaşlarım, biz ne yaparsak yapalım, bütün krizlerin, savaşların, darboğazların bedelini yine biz ödüyoruz" dedi.

'YÜZÜMÜZÜN AKIYLA ÇIKTIK'

Yapılan sözleşmelerle sendika üyelerinin refah seviyesini artırdıklarını belirten Kavlak, "Biz, nedeni olmadığımız bir sorunun, mağduru olmak istemiyoruz. Ama maalesef nedeni olmadığımız sorunların hep mağduru oluyoruz. Oysa biz, bütün bu krizlerin ardından imzaladığımız sözleşmelerde başarılı olduk. Yüzümüzün akıyla çıktık. Özellikle de son yıllardaki grup toplu sözleşmeleriyle tarih yazdık. 2017´de yüzyılın sözleşmesini imzaladık. Sözleşmeye otururken ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3,2 idi. Biz yüzde 38,28 talep ettik. Pazarlık sonucu, ilk 6 ay için yüzde 24,63 aldık. Çıtayı öyle bir yere koyduk ki, öyle bir sözleşme yaptık ki, dosta düşmana parmak ısırttık. Bize saldırmayı alışkanlık haline getirenler bile sus pus oldular. Tek kelime edemediler" ifadelerini kullandı.

'RAKAMLARA KİMSE İNANMIYOR'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kavlak, "TÜİK´ten, büyüme rakamlarından söz ettim. TÜİK başka rakamlar da açıklıyor, biliyorsunuz. Mesela, enflasyon rakamlarını açıklıyor ve işin ilginç yanı, enflasyonu öyle bir harcama paketi üzerinden açıklıyor ki; bu paketin bizimle, yani işçilerle hiçbir ilgisi yok. Oysa biz diyoruz ki; emekçilerin zorunlu harcamalarına bakın. Temel tüketim ürünlerine, kiraya, ekmeğe, gıdaya, okul masraflarına, ulaşıma bakın. Bakın da görün gerçek enflasyonu. Bakın da görün hayat pahalılığını. Bakın da görün insanların sıkıntılarını. Bunları görün. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bizimle alay mı ediyorsunuz? Bu ülkede, iğneden ipliğe temel gıda maddelerinden enerjiye, her şeyin fiyatı üçe hatta dörde katlanmışken, ocak ayından bu güne, yani neredeyse son bir yılda, doğal gaza yüzde 264, elektriğe yüzde 184, benzine yüzde 312 zam gelmişken. Başta ekmek olmak üzere tüm gıda ürünlerinin fiyatları artmışken, siz hangi enflasyondan söz ediyorsunuz? Sizin o rakamlarınıza hiç kimse inanmıyor. Biz hiç inanmıyoruz. Vallahi de inanmıyoruz, billahi de inanmıyoruz. Buradan ilan ediyorum. İşte 2023 sözleşmesi geliyor. Ben artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam. O rakamlarla pazarlık yapmam" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda Türk Metal Sendikası Bursa 1 No'lu Şube Başkanı, Mehmet Burhan oldu. Mevcut başkan Ali Noyan, bayrağı Mehmet Burhan'a devretti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-12-17 13:07:05



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