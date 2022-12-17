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Bursa'da, zeytin bahçesinde çalışacak işçileri taşıyan ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüse TIR'ın çarptığı kazada yaralanan 2´si çocuk 8 kişiden Bahriye Kalender (64), Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Ali İhsan P., ifadesi sonrası 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan adliyeye sevk edilecek. Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Osmangazi Hasan BOZBEy

2022-12-17 14:54:08



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