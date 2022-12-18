Bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla attı; 2 ağır yaralı

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Yıldırım ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Murat Ersoy'nun kontrolünden çıkan 16 ARF 379 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarparak takla attı. Ersoy ile yanındaki Salih Çabuk, araçta sıkıştı. Ekipler, 2 kişiyi araçtan çıkarıp, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Muammer İRTEM

2022-12-18 09:06:05



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