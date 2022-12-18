

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 1 zeytin işçinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada minibüse arkadan çarpan TIR'ın şoförü Ali İhsan P. (59) 20 günlük ev hapsine çarptırıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen minibüsün sürücü C.K. (19) ise adli kontrolle serbest kaldı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Orhangaziİznik kara yolunda meydana geldi. Zeytin bahçesinde çalışan işçileri taşıyan 21 SZ 524 plakalı minibüsün sürücüsü C.K., Üreğil Kavşağı yakınlarında ana yoldan tarlaya dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Ali İhsan P. yönetimindeki 54 KU 659 plakalı TIR, minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücü C.K., Fatma Karaboğa (18), İsa Karaboğa (41), Bahriye Kalender (64), Sadettin Kızmaz (70), Hanife Bakır (70), Halil İbrahim Karaboğa (16) ve Yusuf Karaboğa (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bahriye Kalender, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Fatma Karaboğa'nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Minibüs sürücüsü C.K.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kaza sonrası her iki sürücü de gözaltına alındı. TIR şoförü Ali İhsan P. ifadesinde; minibüs sürücüsünün aniden dönüş yapmak istediğini, frene basmasına rağmen kazaya engel olamadığını söyledi. 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Ali İhsan P., 20 gün ev hapsine çarptırıldı, minibüs sürücüsü C.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Bahriye Kalender, bugün Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2022-12-18 12:16:04



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