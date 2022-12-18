Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 işçinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazada TIR şoförüne ev hapsi

DHA

1 işçinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazada TIR şoförüne ev hapsi


Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 1 zeytin işçinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada minibüse arkadan çarpan TIR'ın şoförü Ali İhsan P. (59) 20 günlük ev hapsine çarptırıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen minibüsün sürücü C.K. (19) ise adli kontrolle serbest kaldı.
Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Orhangaziİznik kara yolunda meydana geldi. Zeytin bahçesinde çalışan işçileri taşıyan 21 SZ 524 plakalı minibüsün sürücüsü C.K., Üreğil Kavşağı yakınlarında ana yoldan tarlaya dönüş yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen Ali İhsan P. yönetimindeki 54 KU 659 plakalı TIR, minibüse arkadan çarptı. Kazada sürücü C.K., Fatma Karaboğa (18), İsa Karaboğa (41), Bahriye Kalender (64), Sadettin Kızmaz (70), Hanife Bakır (70), Halil İbrahim Karaboğa (16) ve Yusuf Karaboğa (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bahriye Kalender, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Fatma Karaboğa'nın ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.
EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Minibüs sürücüsü C.K.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kaza sonrası her iki sürücü de gözaltına alındı. TIR şoförü Ali İhsan P. ifadesinde; minibüs sürücüsünün aniden dönüş yapmak istediğini, frene basmasına rağmen kazaya engel olamadığını söyledi. 'Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Ali İhsan P., 20 gün ev hapsine çarptırıldı, minibüs sürücüsü C.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Bahriye Kalender, bugün Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde toprağa verilecek. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2022-12-18 12:16:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞLARIN STRES, MUTLULUK DURUMU SENSÖRLERLE KONTROL EDİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞLARIN STRES, MUTLULUK ...
Türk makine üreticileri Avrupa dışındaki pazarlarda ihracatını artırmak istiyor
YEREL HABERLER Türk makine üreticileri Avrupa dışındaki pazarlarda ...
Büyük ve küçükbaşların stres, mutluluk durumu sensörlerle kontrol ediliyor
YEREL HABERLER Büyük ve küçükbaşların stres, mutluluk durumu ...
(Görüntülü) BARİYERLERE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI; 2 AĞIR YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BARİYERLERE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ...
Bursa'da "Alice Harikalar Diyarında Harmoni Kitabı" sahnelendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Alice Harikalar Diyarında Harmoni Kitabı" ...
Bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla attı; 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla attı; 2 ...
Bursa'da bariyere çarpıp takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da bariyere çarpıp takla atan araçtaki 2 kişi ...
Bursa'da "Kanlı Nigar" müzikali sahnelendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Kanlı Nigar" müzikali sahnelendi
(Görüntülü) 15 KM&#039;LİK TAKİPLE YAKALANAN EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BİZİ YAKTINIZ MEMUR BEY
YEREL HABERLER (Görüntülü) 15 KM'LİK TAKİPLE YAKALANAN ...
15 km'lik takiple yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü: Bizi yaktınız memur bey
YEREL HABERLER 15 km'lik takiple yakalanan ehliyetsiz ve alkollü ...
Atletizmde salon sezonunun açılışı Bursa'daki Olimpik Deneme Müsabakaları ile yapıldı
YEREL HABERLER Atletizmde salon sezonunun açılışı Bursa'daki Olimpik ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
(Görüntülü) PEVRUL KAVLAK ARTIK TÜİK RAKAMLARIYLA MASAYA OTURMAM
YEREL HABERLER (Görüntülü) PEVRUL KAVLAK ARTIK TÜİK RAKAMLARIYLA ...
Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 1 ölü, 7 yaralı (2)
YEREL HABERLER Zeytin işçilerini taşıyan minibüse TIR çarptı: 1 ölü, ...
Gemlik'te araçların camlarını kırıp hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gemlik'te araçların camlarını kırıp hırsızlık yaptığı ...
İnegöl'de ev sahibine yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER İnegöl'de ev sahibine yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi ...
Pevrul Kavlak: Artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam
YEREL HABERLER Pevrul Kavlak: Artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam
İnovasyon birincisi firma yerli tasarım programına odaklanacak
YEREL HABERLER İnovasyon birincisi firma yerli tasarım programına ...
(Görüntülü)MESSİ&#039;NİN GOL ATMASI İÇİN 2 BİN KİŞİLİK LOKMA DAĞITTIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MESSİ'NİN GOL ATMASI İÇİN 2 BİN ...
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak, Bursa'da sendika üyeleriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak, Bursa'da sendika ...
Messi'nin gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı
YEREL HABERLER Messi'nin gol atması için 2 bin kişilik lokma ...
Gelinine 8 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunan kayınpedere 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Gelinine 8 yıl boyunca cinsel saldırıda bulunan ...
(Görüntülü)ZEYTİN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSE TIR ÇARPTI: 8 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZEYTİN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSE TIR ...
Türk fuarcılık sektörü verimli bir yılı geride bırakıyor
YEREL HABERLER Türk fuarcılık sektörü verimli bir yılı geride ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.