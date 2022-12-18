TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR'ın minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden zeytin işçisi Bahriye Kalender (64) için Yeniköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. 3 çocuk annesi Kalender, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2022-12-18 14:10:06
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