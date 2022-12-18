İsmail'i alacak kavgasında öldürmüşler; 4 gözaltı

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Yıldırım ilçesinde bıçaklanarak öldürülen İsmail Aslantürk (20) soruşturmasına ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında cep telefon borcu nedeniyle kavga ettiklerini, bu sırada çekilen bıçağın Aslantürk'ün bacağına isabet ettiğini söyledi.

Olay, 15 Aralık'ta saat 18.30 sıralarında Meydancık Mahallesi Merdivenli Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın 1'inci katından gelen sesler sonrası, komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki İsmail Aslantürk ile karşılaştı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Aslantürk, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, şüphelilerin Güven D. (18), Şahin D. (23), İsmailcan D. (18) ve Baran P. (19) olduğunu belirledi. Ekipler, dün akşam düzenlenen operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularında cep telefonu satışı nedeniyle aralarında alacak meselesi olduğunu, bu yüzden kavga ettiklerini, İsmail Aslantürk'ün Güven D.'ye bıçak çektiğini söyledi. Güven D.'nin bıçağı alarak fırlattığını anlatan şüpheliler, bu sırada bıçağın kaçan İsmail Aslantürk'ün bacağına isabet ettiğini söyledi. İşlemleri sonrası 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-12-18 15:37:24



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