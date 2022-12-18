Bursaspor - Nazilli Belediyespor: 1-0

Hasan BOZBEY/BURSA,(DHA)-
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Selim Özen, Sinan Bilen, Mehmet Şengül
BURSASPOR: Deniz Aydın Furkan Emre Ünver (Dk. 32 Kerem Kök), Ozan İsmail Koç (Dk. 78 Samet Bozkurt), Kubilay Sönmez, Hasan Ayaroğlu, Berat Altındiş, Enver Cenk Şahin, Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Emre Tepegöz (Dk. 78 Melih Sağlam), Mustafa Genç (Dk. 63 Hasan Sabri Karaca)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Topayan Mehmet Ersavaş, Furkan Apaydın (Dk. 72 Nuh Aşkın), Anıl Arıcıoğlu (Dk. 68 Fatih Üge), Hakkı Can Aksu, Bilal Ceylan, Şükrü Kaan Kılıçaslan (Dk. 76 Ahmet Gökbayrak), Cemal Şener (Dk. 46 Mert Özyıldırım), Alim Harlak, Emre Toptan, Berkay Aydoğmuş
GOLLER: Dk. 85 Hasan Sabri Karaca
SARI KARTLAR: Berkay Aydoğmuş, Hakkı Can Aksu, Nurettin Çağlar (Nazilli Belediyespor), Kerem Kök, Kubilay Sönmez, Ömer Turan Görgüç, Enver Cenk Şahin (Bursaspor)
KIRMIZI KART: Alim Harlak (Nazilli Belediyespor)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 19´uncu hafta maçında Bursaspor sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor´u 1-0 mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyete ulaştı. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY
2022-12-18 16:31:27
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