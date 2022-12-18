4 kişinin bindiği çalıntı elektrikli bisiklete otomobil çarptı; 2´si çocuk 5 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde 4 kişinin bindiği elektrikli bisiklete, otomobil çarptı. Kazada 2´si çocuk 5 kişi yaralanırken, elektrikli bisikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Kaza saat 17.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Hikmet Yazıcı (40) yönetimindeki 16 DM 869 plakalı otomobil, ara sokaktan çevre yoluna çıkan Suriye uyruklu Mahir Sevvas´ın (52) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet savrulurken, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile elektrikli bisikletteki yolcular Sabah Semman (45), Hamza Sevvas (10) ve Abdulkerim Sevvas (12) yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÇALINTI ELEKTRİKLİ BİSİKLETİ SAKLADILAR

Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen yaralı yakınları elektrikli bisikleti, olay yerinden uzaklaştırıp sakladı. Polis ekiplerinin aramaları sonucu bulunan elektrikli bisikletin çalıntı olduğu öğrenilirken, sürücü Mahir Sevvas´ın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-18 18:01:17



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