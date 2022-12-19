İsmail'i alacak kavgasında öldürmüşler; 4 gözaltı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bıçaklanarak öldürülen İsmail Aslantürk (20) soruşturmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Güven D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Şahin D., İsmailcan D. ve Baran P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-12-19 00:42:18



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