Kolu alçılı otomobil kullanan sürücü kaza yaptı; 2.55 promil alkollü çıktı

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA'nın Osmangazi ilçesinde metro duvarı ile kaldırıma çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı, kolu alçılı araç kullanan sürücü ise 2.55 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kolu alçılı Haluk A. yönetimindeki 16 HZ 627 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metro duvarı ile kaldırıma çarptı. Kazada otomobildeki Şenol K. yaralandı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şenol K.'nin durumunun iyi olduğunu belirtildi. Kaza sonrası ise sürücü Haluk A., alkolmetreyi üflemeyi reddedip, kaçmaya çalıştı. Polisin engellediği Haluk A., ikna edilip, alkolmetreyi üflemesi sağlandı. 2.55 promil alkollü olduğu belirlenen Haluk A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, ayrıca 1823 TL idari para cezası uygulandı. Haluk A. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-12-19 08:33:25



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