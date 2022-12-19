Girdiği minibüste mahsur kaldı, polis kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde girdiği park halindeki minibüste mahsur kalan Berat A. (22) polis ekiplerince kurtarılıp, gözaltına alındı. Berat A.´nın ifadesinde, soğuk havadan korunmak için minibüse girdiğini ve kilitli kaldığını söylediği öğrenildi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi 1´inci Manolya Sokak´ta meydana geldi. Sabri Çapraz'a ait park halindeki 16 Y 3516 plakalı minibüse giren Berat A., kapıyı açamayınca mahsur kaldı. Berat A., minibüsün kapılarını açmak için zorlarken, duyduğu sesler üzerine sokağa çıkan Semiha Buyruk (80) tarafından fark edildi. Buyruk, komşularına haber verirken, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri,Berat A.'yı mahsur kaldığı minibüsün içinden çıkartıp, gözaltına aldı. Berat A.'nın emniyetteki ifadesinde, gece soğuk havadan korunmak için minibüse girdiğini ve kilitli kaldığını söylediği öğrenildi.
Berat A.'yı fark eden Semiha Buyruk ise o anları şöyle anlattı:
"Dışarıya çıktım sesler geliyordu. `Sabri ne oldu?´ diye seslendim. `Ben Sabri değilim, beni kapattılar. Kapıyı aç´ dedi. Ben de `Anahtarları isteyeyim´ dedim. Komşulara haber verdim." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-19 13:01:13
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