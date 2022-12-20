Mobilya imalathanesinde çıkan baca yangını söndürüldü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya imalathanesinde çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi Cevat Parman Sokak'taki 3 katlı mobilya imalathanesinin son katında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, bacadan çıktığı belirlenen yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri kısa sürede söndürüp, kontrol altına aldı. 3 katlı iş yerinde zarar oluşurken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-20 14:08:43



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