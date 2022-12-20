Makas attığı için ceza kesilen sürücü: Bu sokaktan artık yaya geçerim

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen Musa Ç.'ye (19), polis ekiplerince 1823 TL ceza kesildi. Sürücü cezanın ardından, "Artık bu sokaktan yaya geçerim" dedi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde okulların güvenliğini sağlamak için devriye attıkları sırada, 16 AHD 387 plakalı otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüyü durdurdu. Sürücü Musa Ç.'nin kimlik sorgulamasını yapan Yunus Timleri, trafik ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen trafik ekipleri sürücüye, 1823 TL cezai işlem uyguladı. Ceza makbuzunu alan sürücü, "Artık bu sokaktan yaya geçerim" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-20 19:12:38
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