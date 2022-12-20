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Ganyan bayisinde 'alkol' tartışmasında tabancayla vurup, kabzasıyla darbetti

DHA

Ganyan bayisinde 'alkol' tartışmasında tabancayla vurup, kabzasıyla darbetti


Nevruz İLİMAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da Bülent Ü. (47), ganyan bayisinde alkol yüzünden çıkan tartışmada Saim K. tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Yaralı halde yerde yatan Bülent Ü.'yü daha sonra tabancanın kabzasıyla darbeden Saim K., otomobilini olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi üzerinde bulunan ganyan bayisinde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinlerinden Bülent Ü., ganyan bayisinde alkol içtiği gerekçesiyle Saim K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saim K., belinden çıkardığı tabancayla Bülent Ü.'ye ateş etti. Kurşunlardan biri Bülent Ü.'nün bacağına isabet ederken, bir kurşun ise park halindeki otomobile geldi. Kanlar içerisinde yere yığılan Bülent Ü.'nün başına silahın kabzasıyla vuran Saim K., olay yerine geldiği 16 LPM 69 plakalı otomobilini bırakarak yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yapılan Bülent Ü., ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Bülent Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
OTOMOBİLİNDE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU
Polis, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Şüpheli Saim K.'nın otomobilinde yapılan aramada ise içki şişeleri bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMAROĞLU
2022-12-20 23:50:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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