İşlediği cinayetten 37 gün sonra serbest kaldı, 157 gün sonra tekrar tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşlediği cinayetten 37 gün sonra serbest kaldı, 157 gün sonra tekrar tutuklandı

DHA

İşlediği cinayetten 37 gün sonra serbest kaldı, 157 gün sonra tekrar tutuklandı


Kazım BULUT/BURSA, (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde otopark yeri yüzünden tartıştığı komşusu Lokman Cört'ü (32) bıçaklayıp öldüren, kardeşi Nezir Cört'ü (24) de yaralayan, tutuklandıktan 37 gün sonra mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakılan Hüseyin Özdemir (40), hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildikten 157 gün sonra yeniden tutuklandı.
Olay, 7 Haziran'da Eşref Dinçer Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı Hastane Yolu'nda meydana geldi. Lokman ve Nezir Cört kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları Hüseyin Özdemir ve Yusuf A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Lokman Cört kurtarılamadı.
'AMACIM YARALAMAK VE KORKUTMAKTI' 
Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Özdemir ise ifadesinde, eczaneye gittikleri sırada 2 kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Pişman olduğunu belirten Özdemir, "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil, yaralamak ve korkutmaktı" diye konuştu.
NÖBETÇİ MAHKEME 4 GEREKÇE SIRALADI, 1 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ
İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Özdemir tutuklandı, Yusuf A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklulukta 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme; tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve 'haksız tahrik'i de gözeterek Özdemir'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
İLK DURUŞMADA TUTUKLANDI
Cört ailesinin avukatları ise karara itiraz etti. Savcılık soruşturması sonunda, hakkında `kasten öldürme´ ve `öldürmeye teşebbüs´ suçlamasıyla Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açılan Hüseyin Özdemir´in yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuksuz sanık Özdemir de hazır bulundu. Emniyetteki ve nöbetçi hakimlikteki ifadesini tekrarlayan Özdemir, "İlk savunmamı tekrarlıyorum. Tehdit edildim. Amacım öldürmek değil, yaralamak ve korkutmaktı" dedi. 
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak sanığın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Özdemir, duruşma salonunda polisler tarafından alınarak cezaevine gönderildi.
Mahkemenin somut delilleri göz önünde bulundurarak tutuklama kararı verdiğini söyleyen Lokman Cört´ün ailesinin avukatı Tuna Üs, "Kuvvetli suç şüphesinin varlığı, kasten öldürme eyleminin vücut bulması ve haksız tahrik hükümlerinin yargılama sonunda değerlendirilebileceği göz önüne alınarak, video kayıtları ve somut deliller dikkate alınarak, Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmasına karar verildi. İlk duruşması tutuklanma ile sonuçlandı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Kazım BULUT
2022-12-21 10:07:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl'deki yaylalar beyaza büründü
YEREL HABERLER İnegöl'deki yaylalar beyaza büründü
"Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi" ile Yalova'da bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER "Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi" ile Yalova'da bin ...
Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Akademisi Bursa'da sahne aldı
YEREL HABERLER Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Akademisi Bursa'da ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA KULLANILMAYAN 4 KATLI TARİHİ BİNADA YANGIN ÇIKTI; 2&#039;NCİ KATTA YAŞAYAN EVSİZ KADIN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA KULLANILMAYAN 4 KATLI ...
(Görüntülü) BURSA- GANYAN BAYİSİNDE &#039;ALKOL&#039; TARTIŞMASINDA TABANCAYLA VURUP, KABZASIYLA DARBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA- GANYAN BAYİSİNDE ...
(GÖRÜNTÜLÜ)Bursa'da kullanılmayan 4 katlı tarihi binada yangın çıktı; 2'nci katta yaşayan evsiz kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER (GÖRÜNTÜLÜ)Bursa'da kullanılmayan 4 katlı tarihi ...
Bursa'da kullanılmayan 4 katlı tarihi binada yangın çıktı; 2'nci katta yaşayan evsiz kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da kullanılmayan 4 katlı tarihi binada yangın ...
Bursa'da yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da yangında mahsur kalan kadın itfaiye ...
(GÖRÜNTÜLÜ)Ganyan bayisinde 'alkol' tartışmasında tabancayla vurup, kabzasıyla darbetti
YEREL HABERLER (GÖRÜNTÜLÜ)Ganyan bayisinde 'alkol' tartışmasında ...
Ganyan bayisinde 'alkol' tartışmasında tabancayla vurup, kabzasıyla darbetti
YEREL HABERLER Ganyan bayisinde 'alkol' tartışmasında tabancayla ...
(Görüntülü) BURSA - MAKAS ATTIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ BU SOKAKTAN ARTIK YAYA GEÇERİM
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - MAKAS ATTIĞI İÇİN CEZA KESİLEN ...
Makas attığı için ceza kesilen sürücü: Bu sokaktan artık yaya geçerim
YEREL HABERLER Makas attığı için ceza kesilen sürücü: Bu sokaktan ...
Bursa'da çocuk istismarı şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da çocuk istismarı şüphelisi tutuklandı
(Görüntülü)CANLI YAYINDA 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMARDA BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)CANLI YAYINDA 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA ...
Bursa'da tarihi madeni para satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi madeni para satmaya çalışan 2 şüpheli ...
Osmangazi Belediyesi öğretmenin çağrısına karşılık verip Şırnaklı öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi öğretmenin çağrısına karşılık ...
Bursa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava görülüyor
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin ...
Bursa'daki Junioshow Fuarı 11-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Bursa'daki Junioshow Fuarı 11-14 Ocak'ta ...
(Görüntülü)MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN BACA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN BACA YANGINI ...
Canlı yayında 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Canlı yayında 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda ...
İnegölspor'da şikeye karıştığı iddia edilen iki futbolcu için adli süreç başlatıldı
YEREL HABERLER İnegölspor'da şikeye karıştığı iddia edilen iki ...
Mobilya imalathanesinde çıkan baca yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Mobilya imalathanesinde çıkan baca yangını söndürüldü
Bursa’da jandarma, tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES’i anlattı
YEREL HABERLER Bursa’da jandarma, tekstil fabrikasında çalışan ...
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.