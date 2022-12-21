Halk otobüsündeki cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da, Meltem Gümüş´ün cebindeki telefonu, bindiği halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle çalındı. Olay otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Özlem Karasöğüt, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, 30 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Yıldırım Siteler Mahallesi ile Heykel arasında sefer yapan 28/A halk otobüsüne binen Meltem Gümüş, indiği durakta telefonunun cebinde olmadığını fark etti. Gümüş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede Meltem Gümüş´ün montunun cebindeki cep telefonunun, `hırsızlık´ ve `yankesicilik´ suçlarından 35 ayrı kaydı bulunan Özlem Karasöğüt tarafından çalındığı belirlendi. Ekipler, Karasöğüt´ü önceki gün evine düzenlenen baskınla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Özlem Karasöğüt, `hırsızlık´ suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayakta duran Özlem Karasöğüt'ün yanındaki Gümüş'ün montunun cebindeki telefonu aldıktan sonra koltuğa oturduğu, kısa süre sonra da acele ile otobüsten indiği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-12-21 11:45:38



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