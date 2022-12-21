Otomobil, yön tabelaları ile park halindeki araca çarptı: 2 yaralı; kaza anı kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde Sadık Aktaş´ın (25) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yön tabelalarını devirip, park halindeki otomobile çarparak durdu. Sürücü ile yanında bulunan Ömer Faruk Karabacak´ın (43) yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Avarlar Köprülü Kavşağı mevkiide meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Sadık Aktaş yönetimindeki 16 AHN 780 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Köprülü kavşağın girişinde bulunan yön tabelalarına çarpıp, kavşaktan alt yola düşen otomobil, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde park halinde olan 16 AOR 613 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Ömer Faruk Karabacak, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin park halindeki otomobile çarparak durduğu, 2 kişinin kendi imkanlarıyla araçtan çıktıkları görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-21 12:55:29



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