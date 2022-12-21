Bursa'da portakal yüklü kamyon, köprüden çaya uçtu: 1 ölü

Yasin KESKİN/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Karacabey ilçesinde, bariyerlere çarparak köprüden çaya düşen portakal yüklü kamyonun sürücüsü Kenan Uluğ (37), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, BalıkesirBursa yolu Uluabat Mahallesi´nde meydana geldi. Balıkesir´den Bursa yönüne giden Kenan Uluğ yönetimindeki 35 ZV 2087 plakalı ve portakal yüklü kamyon, Uluabat Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan kamyon, köprüden Çapraz Çay'a düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri, sevk edildi. Kamyonda sıkışan Uluğ´un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kenan Uluğ´un cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, çaya düşen kamyon da çekiciyle kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2022-12-21 14:31:34
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