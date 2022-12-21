TOFAŞ - UCAM Murcia: 77-87

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Martin Vulic (Hırvatistan)

TOFAŞ: Emre Tanışan, Berke Büyüktuncel 7, Borsa Satır 6, Toure 5, Gray 26, Thompson 7, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 13, Ege Demir 4, Braimoh 2, Milaknis 7

UCAM MURCIA: Bellas 5, Radovic, McFadden 24, Pustovyi 17, Anderson 3, Trice 24, Luther 2, Sakho 2, Diop 4, Jelinek, Rojas 6, Andronikashvili

1'İNCİ PERİYOT: 14-22

İLK YARI: 35-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-65

5 FAUL: 37.10 Ege Demir (TOFAŞ), 38.33 Bellas (UCAM Murcia)

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 6'ncı hafta karşılaşmasında TOFAŞ, İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 87-77'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı sayılarla başladı ve 5´inci dakika 6-6´lık skor eşitliğiyle geçildi. Trice'nin etkili oyunuyla kolay sayı üreten UCAM Murcia, ilk periyotu 22-14 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe etkili başlayan TOFAŞ, özellikle Gray´in etkili oyunuyla maçın 14´üncü dakikasında farkı 3´e indirerek, skoru 23-26´ya getirdi. İki takımın da dengeli oyun sergilediği ikinci çeyrek, UCAM Murcia´nın 40-35´lik üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan konuk takım, 13´üncü dakikada farkı 9'e yükselterek, skoru 39-48´e getirdi. TOFAŞ´a rahat hücum şansı tanımayan UCAM Murcia, bu çeyreği 65-54 önde bitirdi.

Son çeyrekte Trice ve McFadden´in sayılarıyla kontrolü eline alan UCAM Murcia, maçtan 87-77 galip ayrıldı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-12-21 22:37:18



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