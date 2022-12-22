Babasının silahıyla arkadaşını vuran 17 yaşındaki sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-BURSA´da 2 yıl önce meydana gelen olayda, babasının tabancasını gösterirken Eren K.´yi (15) ağır yaralayan Kıvanç B.´nin (17) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaasında `Mağdur yere düşerken Kıvanç B., kendisine parmak sallayarak `kafanı keserim´ işareti yapmış ve olay yerinden kaçmıştır´ ifadesine yer veren savcısı, Kıvanç B.'nin, `çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs´ ve `ateşli silahlar kanununa muhalefet´ suçlarını işlediği sabit olduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına savunma için süre vererek, duruşmayı karar için erteledi.

Olay, 29 Temmuz 2020´de Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi´nde meydana geldi. Kıvanç B., parkta buluştuğu arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C.´ye evden aldığı babasının tabancasını gösterdi. İddiaya göre, bu sırada Kıvanç B.´nin elindeki silah ateş aldı. Eren K.´nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Eren K. hastaneye kaldırılırken, Kıvanç B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, "Eren benim arkadaşım. Evimizin bodrum katında babama ait olduğunu öğrendiğim bir tabanca buldum. Sonra tabancayı geri yerine koydum. Bundan bir gün sonra arkadaşlarım Berkay B. ve Cihan C. ile buluşmayı kararlaştırdık. Tabancayı arkadaşlarıma göstermek için yanıma aldım. Eren, Berkay ve Cihan ile parkta buluştuk. Sohbet ederken, yanımda getirdiğim tabancayı arkadaşlarıma gösterdim. Tabancanın emniyet kilidinin kapalı olduğunu düşünüp, elimde ateş edecekmiş gibi şaka amaçlı tutuyordum. Tabanca bir anda ateş aldı. Sonra Eren´in boynundan kan geldiğini gördüm ve onun vurulduğunu anladım. İlk müdahalesini ben yaptım. Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren ile aramızda bir sorun yoktu. Suç kastım yoktur" diyerek kendisini savunan Kıvanç B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

`SEN NE BİÇİM ERKEKSİN DİYEREK ATEŞ ETTİ'

Eren K., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´nde 22 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Tabancadan çıkan merminin boynundan girip, göğsünden çıktığı Eren´in yemek borusu parçalandı. Olayın ardından sadece sıvı ile beslenen Eren, 2 ayda 21 kilo verdi. 21 Ağustos´ta 2020´de savcılık ifadesi alınan Eren K., "Olaydan 2 ay önce Kıvanç B. ile tanıştım. Daha önceleri beni gördüğü zaman bana küfrederdi. Olay günü beni arayarak parka çağırdı. Ortak arkadaşlarımızla beraber parkta buluştuk. Berkay orada olduğu için gittim. Otururken Kıvanç bana sosyal medyada attığı fotoğrafı görüp görmediğimi sordu. Kendi telefonundan fotoğrafı bana gösterdi. Fotoğrafta silah görünce korktum ve 'silah yanında mı' diye sordum. Kıvanç da bana `korkak olma´ dedi ve silahı çıkardı. Sonra tabancayı başıma dayadı. İki defa tak diye ses duydum. Ancak silah ateşlenmedi. Ben çok korktum. Bana `ne biçim erkeksin´ dedi. Kıvanç bu sırada benim arkamdaydı. O ayakta, ben ise oturuyordum. Silahı boynumun sağ tarafına dayadı ve ateş etti. Ben kanlar içinde yerde kaldım. Arkadaşlarım gelip yardım etti. Kıvanç ise olay yerinden kaçtı ve beni tehdit etmeye devam etti. Parktaki diğer kişiler yanıma geldi. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana bunu yapan Kıvanç´tan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

'TABANCA BİR ANDA ATEŞ ALDI'

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi´nde Kıvanç B., hakkında `çocuklara veya kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenen adam öldürmeye teşebbüs´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan yargılamalar sırasında Kıvanç B.'nin, "Tabancanın emniyet kilidinin kapalı olduğunu düşünüp, elimde ateş edecekmiş gibi şaka amaçlı tutuyordum. Tabanca bir anda ateş aldı. Sonra Eren´in boynundan kan geldiğini gördüm ve onun vurulduğunu anladım. İlk müdahalesini ben yaptım. Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren ile aramızda bir sorun yoktu. Suç kastım yoktur" savunmasını tekrarladığı öğrenildi.

SAVCI: `KAFANI KESERİM´ İŞARETİ YAPMIŞ

Eren K., hakkında Adli Tıp Kurumu´nca bir rapor düzenlendi. `Psikiyatri heyetince olay sonrası stres bozukluğu ile organlardan veya duyularının işlevini yitirmesi niteliğinde olduğu, sağ kolunda his kaybı ve güçsüzlük ve yemek borusunda yama olduğu´ ifadelerinin yer aldığı rapor mahkemeye gönderildi. Raporun incelenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Kıvanç B.´nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten savcı, mütalaasında, "Mağdur çocuğun korktuğunu fark eden Kıvanç B., `Sen ne biçim erkeksin, senden adam olmaz´ diyerek boynuna bir el ateş ederken, boynundan yaralanan mağdur yere düşmüştür. Mağdur, yere düşerken Kıvanç B., kendisine parmak sallayarak `kafanı keserim´ işareti yapmış, `Eğlence seninle başladı, devam edecek´ diyerek olay yerinden kaçmıştır" ifadelerini kullandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu´nca Eren K.´nın sağlık durumuyla ilgili hazırlanan rapor ile mağdurun ve tanıkların ifadelerini dikkate alan savcı, Kıvanç B.´nin, `çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs´ ve `ateşli silahlar kanununa muhalefet´ suçlarını işlediği sabit olduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan Kıvanç B.´nin avukatı, daha önceki yazılı ve sözlü beyanlarını tekrarladıklarını, taraflar arasında herhangi bir husumet ya da anlaşmazlık bulunmadığını söyleyerek, ayrıntılı savunma hazırlamak için süre talep etti. Sanık avukatına ek süre veren mahkeme heyeti, karar verilmek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-12-22 10:10:06



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