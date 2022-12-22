Bursa'da kaza: Araçtan fırlayan 5 yaşındaki Azra ile birlikte 4 yaralı

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Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa), (DHA)BURSA´nın Kestel ilçesinde otomobilin önündeki hafif ticari araca çarptığı kazada 1´i çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında hafif ticari araçtan fırlayan Azra Elfin Çiftçi´nin (5) durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kazancı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Metin Uyan (38) yönetimindeki 34 FMF 724 plakalı otomobil, aynı yöne giden Seda Çiftçi (37) yönetimindeki 34 DAB 590 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da şarampole yuvarlandı. Otomobil ters dönerken, Azra Elfin Çiftçi hafif ticari araçtan fırladı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü Seda Çiftçi, kızı Azra Elfin Çiftçi ve Emre Ogeday ile otomobil sürücüsü Metin Uyan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Azra Elfin Çiftçi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Yavuz YILMAZ

2022-12-22 12:38:37



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