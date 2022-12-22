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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlığa çocuklarıyla gitmişler; 2'si kadın, 29 gözaltı

DHA

Hırsızlığa çocuklarıyla gitmişler; 2'si kadın, 29 gözaltı


Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da 300 polisin katılımı ile hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonunda 2'si kadın, 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocuklarını kucaklarında taşıyıp, hırsızlık yaptıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yaptı. Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, şüphelileri belirledi. Şüphelilerin hırsızlığa giderken kullandıkları kamyoneti, her olay için modifiye ettirdikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin dikkat çekmemek için küçük yaştaki çocuklarını da kucaklarında taşıyıp, hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Polis, gece saatlerinde 300 personelin de katılımı ile baskın düzenledi. 3'ü Eskişehir'de olmak üzere 29 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden Bekir D.'nin 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 9 ay, Fikret Ç.'nin 11 yıl 5 ay, Canercan G.'nin ise 10 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi. 2'si kadın, 29 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüpheli kadınlardan biri, gazetecilere, "Çekme kardeşim, git suçluları çek" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN
2022-12-22 14:29:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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