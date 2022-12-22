10 kilometrelik takiple yakalandı; valizinde 20 kilo bonzai ele geçirildi (2)

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TUTUKLANDI

Bursa'da ekiplerin `dur´ ihtarına uymayıp, hafif ticari aracıyla bir polis memuruna çarparak kaçan, 10 kilometrelik takiple valizinde 20 kilo 481 gram bonzai ile yakalanan Ali Önay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-22 17:46:22



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