Hayvanat bahçesinde, nesli tehlike altındaki Afrika penguenlerinin doğumu sevindirdi



İsmail Hakkı SEYMENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA Hayvanat Bahçesi'nde, nesli tükenme riski olan hayvanlardan Afrika pengueni yavrularının doğumu heyecan yaşattı. Dünyaya gelen 10 yavruyla penguen sayısı 24'e yükseldi. İklimlendirme sistemiyle hava şartları ayarlanan 'kış yavruları' özenle besleniyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, Afrika pengueni yavrularının doğumu sevinçle karşılandı. Güney Afrika Kıyı Kuşları Koruma Vakfı verilerine göre 20'nci yüzyıl başlarında kıtada 3 ile 4 milyon arasında görülen Afrika pengueni nüfusu, son yıllarda 50 bin seviyesine geriledi. Çoğunlukla Güney Afrika ve Namibya kıyılarında yaşayan ve nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Afrika penguenleri, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin en çok ilgi gören üyeleri arasında bulunuyor.

'GÜNDE 3 ÖĞÜN BALIKLA BESLİYORUZ'

Afrika pengueninin 10 gün önce dünyaya gelen yavruları için kış aylarında iklimlendirme sistemleriyle uygun hava koşulları oluşturuluyor. Penguenler, taze sardalya ile besleniyor. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika pengueni sayısı yavru penguenlerle 24'e yükseldi. Penguenlerin genellikle soğuk iklimlerde yaşadığı düşüncesinin aksine Afrika penguenlerinin sıcak iklim hayvanları olduğunu belirten bakıcı Suat Korkmaz, "Afrika penguenleri doğal şartlarda sıcak iklimde yaşar. Şu an 8 erkek, 6 dişi penguenimiz bulunmakta. Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen 10 yavrumuzla birlikte sayımız 24'e çıktı. Günde 3 öğün balıkla besliyoruz. Hava sıcaklığının düşmesiyle beraber yem miktarını arttırıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN

2022-12-23 10:38:54



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